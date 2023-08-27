ИЗВЕСТИЯ iz

6 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Запретить однозначно!В Совфеде предлож...
  • Зоя Гольдштаб
    По Банковой надо! Все делишки делают друг с другом, оттого и телятся..... а ребята гибнут, а интендантам золотые горы...Пробоина в порту:...
  • Виктор Луговой
    Вот и сразу вопрос: фигли он сегодня делал в Финке? Неужто не в курсе, что метут?СМИ узнали личнос...

Картина дня

наверх