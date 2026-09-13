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Газета.ру

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Тренер "Спартака" Карседо отказался называть идеальным матч против "Ростова"

Тренер "Спартака" Карседо отказался называть идеальным матч против "Ростова"

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не считает победный матч команды с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) идеальным.

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