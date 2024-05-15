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Экс-депутат Рады Царев: глава Украины Зеленский боится, что его «зачистят» свои

Экс-депутат Рады Царев: глава Украины Зеленский боится, что его «зачистят» свои

Украинский президент Владимир Зеленский боится, что его «зачистят» свои же, и ради своей безопасности снова сменил руководителя Сил специальных операций.

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Комментарии
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людмила михайлик
Будет, как надо со всеми
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17 час.
Nikolay Zakharov
Вот,чтобы многое не рассказал,амеры его,руками его же подельников, отправят в мир иной,да он и сам как Гитлер,человек эмоциональный, виновный в сотни тысяч,погибших воинов, может попрощаться с жизнью.
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Никакая охрана не поможет на латентное покушение! Вот смотрите, что сделал либерал с Фицо! Пять выстрелов! Чудовище! А в Мурманской области? Взял пырнул ножом губернатора! Вот уже точно, что они оба не заслужили такого к ним отношения! А этому зеле на небесах уже заготовлено возмездие!
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4 час.

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