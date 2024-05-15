Экс-депутат Рады Царев: глава Украины Зеленский боится, что его «зачистят» свои

Вот,чтобы многое не рассказал,амеры его,руками его же подельников, отправят в мир иной,да он и сам как Гитлер,человек эмоциональный, виновный в сотни тысяч,погибших воинов, может попрощаться с жизнью.

EV

Evgeni Velesik

Никакая охрана не поможет на латентное покушение! Вот смотрите, что сделал либерал с Фицо! Пять выстрелов! Чудовище! А в Мурманской области? Взял пырнул ножом губернатора! Вот уже точно, что они оба не заслужили такого к ним отношения! А этому зеле на небесах уже заготовлено возмездие!