Астраханский суд удовлетворил иск Росприроднадзора к «Росморпорту» о возмещении миллионного ущерба на реке Бахтемир

Сумма ущерба оценивается более чем в 2 млн рублей. Решением арбитражного суда Астраханской области удовлетворены требования межрегионального управления Росприроднадзора к возмещению ущерба, причиненного ФГУП «Росморпорт» на реке Бахтемир.
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