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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Фалеева: «Довольна результатом, но состояние не идеальное. Сводило пресс, видимо, перенапряжение случилось»

Сегодня Фалеева победила в коньковом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи.  «У меня сводило пресс, и я не смогла выйти из-за этого на коньковую гонку.

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