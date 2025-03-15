В Белграде BMW въехал в толпу протестующих, есть раненые

В Белграде автомобиль BMW въехал в толпу протестующих, известно о трех пострадавших. Водитель скрылся, его удалось быстро задержать, при этом он оказал сопротивление полиции, сообщает газета Blic.
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