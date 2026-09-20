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«Родина» предлагала Токо-Экамби 800 тысяч евро в год — камерунец запросил 2 млн и отказался ехать в Россию

«Родина» предлагала Токо-Экамби 800 тысяч евро в год — камерунец запросил 2 млн и отказался ехать в Россию

Как стало известно Sport24, «Родина» предпринимала попытку подписать нападающего сборной Камеруна Карла Токо-Экамби, находящегося в статусе свободного агента.

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