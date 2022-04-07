Кубок Гагарина. «Трактор» против «Металлурга»

«Трактор» принимает «Металлург» в третьем матче финала Востока. Кубок Гагарина Финал Востока Трактор – Металлург Мг Дата проведения 7 апреля, 17.

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