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Будни мужчин. Все что нам интересно

4 321 подписчик

Письмо: "Где настоящая граница, а где истерика"

Письмо: "Где настоящая граница, а где истерика"

Если вы собираете хлам в Сети на тему границ, а потом читаете мой блог, толку не будет. Например, если вы всерьез думаете, что границы - это то, что вы сами можете построить в любом месте, опираясь на субъективное "как со мной можно, а как нельзя", а потом отстаивать это и защищать, вас ждут большие проблемы.

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