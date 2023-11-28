В ГД внесли проект о правах на пользование жильём у близких собственника

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому информация о наличии у членов семьи права пользования недвижимостью, собственником которого является кто-то из родственников, должна быть зафиксирована в Едином государственном реестре недвижимости.
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