Инфографика: как Китай отказывается от доллара США и чем это грозит

Изменение трансграничных платежей Китая в долларах США с 2010 года по первый квартал 2024-го / © visualcapitalist Согласно данным стратегического исследовательского института США Hinrich Foundation, который занимается широким спектром исследований в области международной политики, сегодня заметен активный рост использования юаня в платежах как внутри КНР, так и в мире.