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Спрос на аренду жилья в Москве резко вырос перед деловым сезоном

Спрос на аренду жилья в Москве резко вырос перед деловым сезоном

Диспропорция между спросом и предложением жилья в долгосрочную аренду тоже увеличивается: на каждую выставленную квартиру претендует девять нанимателей, подсчитали риелторы За июль и половину августа 2024 спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве вырос на 20% (к июню).

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