Хозяйка «Кантри» требует с мэрии Красноярска еще 60 миллионов за убытки

Предпринимательница Ольга Грималюк увеличила сумму компенсации, которую она требует с города за простой и снос кафе «Кантри», почти на 60 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе арбитражного суда Красноярского края.
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