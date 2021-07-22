Миф о русских «варварах»

Спички - не игрушкаПолитикаМиф о русских «варварах» Русскость Почему Запад ненавидит русских? Потому что мы – другие, разительно не похожие на европейцев.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖаннаНе дочитала эту статью, а смысл ясен, русские сильные духом ни одного народа нет такого, во вторых есть в России вся таблица Менделеева, все природные ресурсы, в третьих русские находятся под покровительством святых, православная Вера самая сильная и никто и никогда не может ее завоевать!БОБорис ОсиповКомментировать
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