Арабская надпись на шлеме у Александра Невского: что она означала на самом деле

На данный момент шлем Александра Невского хранится в Оружейной палате Московского Кремля. Несмотря на определённую доступность головного убора православного князя для исследователей, загадок этот артефакт скрывает ещё много.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии