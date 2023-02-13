Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили новые американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на Купянское направление.
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили новые американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на Купянское направление.
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