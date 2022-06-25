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«Карты работают и будут работать как обычно», — «Альфа-банк» прокомментировал слухи о грядущих проблемах

«Карты работают и будут работать как обычно», — «Альфа-банк» прокомментировал слухи о грядущих проблемах

Обновлено: в пресс-службе «Альфа-банка» заявили, что не готовили такой доклад. «Мы категорически опровергаем подлинность этого документа, это неумелая подделка.

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