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Новости Липецка

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Липецк, 5 октября, ограничат подачу холодной воды для ремонта сетей

Липецк, 5 октября, ограничат подачу холодной воды для ремонта сетей

Ограничение подачи воды затронет жителей 17 адресов, включая улицы Студёновская, Горького, 8 Марта и частный сектор.

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