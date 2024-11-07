Верховный суд признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову

Лариса Галахова Я тоже до конца не знаю всей ситуации с Гиркиным, поэтому судить его не берусь.Знаю что чел воевал и честно

Владимир Алтайцев Да неужто? Никакие былые заслуги не спасают человека, если он совершил преступление.