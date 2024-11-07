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Верховный суд признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову

Верховный суд признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову

Верховный суд России признал законным приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Я тоже до конца не знаю всей ситуации с Гиркиным, поэтому судить его не берусь.Знаю что чел воевал и честно
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6 час.
Владимир Алтайцев
Да  неужто?  Никакие  былые  заслуги не спасают  человека, если он совершил преступление.
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47 мин.
Владимир Алтайцев
юридИчески.Соловьёв  не знает историю. Согласно  Туркманчайского  договора от 1794  года  Крым неотъемлемая часть  России. А вот Украина на него не имеет никаких прав  юридических.
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43 мин.

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