Верховный суд России признал законным приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму.
Верховный суд признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову
Комментарии
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Лариса Галахова
Я тоже до конца не знаю всей ситуации с Гиркиным, поэтому судить его не берусь.Знаю что чел воевал и честно
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6 час.
Владимир Алтайцев
Да неужто? Никакие былые заслуги не спасают человека, если он совершил преступление.
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47 мин.
Владимир Алтайцев
юридИчески.Соловьёв не знает историю. Согласно Туркманчайского договора от 1794 года Крым неотъемлемая часть России. А вот Украина на него не имеет никаких прав юридических.
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43 мин.
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