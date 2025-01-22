В Омской филармонии стартовал конкурс юных музыкантов «Солист оркестра»

В Омской филармонии стартовал юбилейный X областной конкурс юных музыкантов «Солист оркестра». Конкурс проводится каждые два года и открывает путь на большую сцену для талантливых молодых исполнителей, сотрудничающих с Омским академическим симфоническим оркестром.