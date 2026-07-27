Таджики: "Сами уедем из РФ - пока не выгнали". Новый закон уже работает

Виктор Борисов

Пока добросовестные матери Тверской области обивают пороги Социального фонда ради справок и выплат, 37-летняя гражданка одного из государств Центральной Азии три года доила российский бюджет. Итог — более миллиона рублей чистой прибыли и уголовное дело по четвертой части статьи 159.2 УК РФ. Схема гениальна в своей наглости. Женщина приобрела в Рамешковском районе Тверской области дом-развалюху — коробку, непригодную для жизни даже бродячей собаки. Но юридически хибара стала «семейным гнездом». Туда она фиктивно прописала двоих своих детей, которые все эти годы преспокойно жили на родине, ходили там в школу и знать не знали о существовании русской глубинки. По документам все выглядело безупречно: многодетная мать-одиночка (или полная семья, детали следствие уточнит) проживает в российском селе, едва сводит концы с концами и остро нуждается в государственной поддержке. «Она находилась у себя на родине, а деньги исправно капали ей на карту здесь, в России», — сухо констатируют оперативники отдела экономической безопасности МО МВД России «Бежецкий». Три года бесперебойного денежного потока от государства, которое эта женщина цинично держала за бездонный кошелек. Более 1 040 000 рублей утекли из бюджета на содержание призраков. Для понимания масштаба: этих денег хватило бы на выплату реальных пособий десятку настоящих малоимущих семей в том же Рамешковском районе.