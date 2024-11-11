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Угроза за угрозой: на Западе все громче говорят о блокаде России с моря

Угроза за угрозой: на Западе все громче говорят о блокаде России с моря

В начале ноября российские СМИ сообщили, что новейший фрегат «Адмирал Головко», как особо подчеркнуто – носитель гиперзвукового оружия – вместе «с отрядом кораблей» вышел в свой первый дальний поход в Атлантику.

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