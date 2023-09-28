smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 479 подписчиков

Уголовное дело возбудили против жителя Перми за гибель подростка в ДТП

Уголовное дело возбудили против жителя Перми за гибель подростка в ДТП

В Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх