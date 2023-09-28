Уголовное дело возбудили против жителя Перми за гибель подростка в ДТП

В Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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