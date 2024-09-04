Жителям Херсонской области выдали более 150 тыс. российских паспортов

Жители Херсонской области получили более 150 тыс. российских паспортов с момента включения региона в состав РФ, о чем рассказал "Известиям" губернатор региона Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии