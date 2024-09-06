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Иван Николишин о конфликте с «Амуром»: «Даже не в деньгах было дело, а в человеческом отношении. Неправильно друг друга поняли. Для таких случаев профсоюзы должны быть»

Сообщалось, что хабаровский клуб отказывался оплачивать игроку операцию, а также предлагал контракт с понижением зарплаты.

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