Еврокомиссар Андрюс Кубилюс в Варшаве заявил, что США должны принять конец Pax Americana и смириться с потерей лидерства на фоне роста Китая и Индии, предложив Европе создать новую оборонную архитектуру с участием Украины и Великобритании.
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