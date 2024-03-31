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ВС РФ нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины

Министерство обороны РФ подтвердило нанесение удара по энергетическим объектам Украины. Как говорится в сообщении ведомства, воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

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