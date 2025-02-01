Доцент Косов: с 1 марта россияне начнут платить за отопление по единой схеме

С марта все жители многоквартирных домов начнут оплачивать отопление по-новому. Управляющие компании прекратят делить начисления на 12 месяцев и будут выставлять счет только в холодный период, сообщил агентству «Прайм» доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Михаил Косов.
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