Доцент Косов: с 1 марта россияне начнут платить за отопление по единой схеме

С марта все жители многоквартирных домов начнут оплачивать отопление по-новому. Управляющие компании прекратят делить начисления на 12 месяцев и будут выставлять счет только в холодный период, сообщил агентству «Прайм» доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Михаил Косов.