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Видич, Эвра и Бруну – лучшие зимние трансферы «МЮ» по версии ESPN, Алексис, Заа и Вегорст – худшие

Видич, Эвра и Бруну – лучшие зимние трансферы «МЮ» по версии ESPN, Алексис, Заа и Вегорст – худшие

Английский клуб подписал защитника в январе 2006 года. «Манчестер Юнайтед» купил серба у «Спартака» за 7 миллионов фунтов.

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