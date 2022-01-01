Царьград

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Журналист в прямом эфире назвал имя настоящего президента Украины: "Это не Зеленский"

Журналист в прямом эфире назвал имя настоящего президента Украины: "Это не Зеленский"

В эфире львовского телеканала "NTA" Портников заявил о том, что вероятнее всего, Украину ждёт полное разделение – часть её отойдёт другой стране, которая умеет "ставить государственные интересы выше собственных и выше интересов своей семьи".

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