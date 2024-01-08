Вице-премьер Федоров: ВСУ часто применяют FPV-дроны из-за дефицита артснарядов

Вооруженные силы Украины часто применяют FPV-дроны из-за дефицита артиллерийских боеприпасов. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал заместитель руководителя правительства бывшей советской республики Михаил Федоров.
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