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Сегодня в Астраханской области электричество будут отключать в двух городах и двух поселениях

Сегодня в Астраханской области электричество будут отключать в двух городах и двух поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 18:00. В среду, 10 января, в плановом отключении электричества находятся четыре населенных пункта – города Астрахань и Ахтубинск, а также села Оранжереи и Образцово Икрянинского района.

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