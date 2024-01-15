190-я ракетка мира Захарова вышла во второй круг Australian Open

Анастасия Захарова добыла волевую победу в матче с Юлией Путинцевой. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором 190-я ракетка мира Анастасия Захарова встречалась с 64-м номером рейтинга, представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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