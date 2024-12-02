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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Самыми популярными смартфонами 2024 года оказались не флагманы, и даже не нови...

Самыми популярными смартфонами 2024 года оказались не флагманы, и даже не нови...

Самыми популярными смартфонами 2024 года оказались не флагманы, и даже не новинкиСогласно сообщениям, в третьем квартале этого года самыми популярными смартфонами снова стали прошлогодние модели iPhone, а следом за ними расположились два устройства от Samsung.

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