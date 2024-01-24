Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Запугать и обезжирить

Запугать и обезжирить

Как известно, на Украине нацистов нет, потому что нет никакой Украины, как и «украинцев», кстати. Осталась оккупированная англосаксами колония с населением, не имеющим никаких прав, окромя права подохнуть где-нибудь в окопе.

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