Запугать и обезжирить

Как известно, на Украине нацистов нет, потому что нет никакой Украины, как и «украинцев», кстати. Осталась оккупированная англосаксами колония с населением, не имеющим никаких прав, окромя права подохнуть где-нибудь в окопе.
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