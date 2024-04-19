«Фабрика профессий». Севастопольская молодежь посоревнуется в профессиональных навыках по семи направлениям

В Севастопольском государственном университете стартовал проект Ахмата Гергокаева «Фабрика профессий», в рамках которого 145 представителей молодёжи города посоревнуются в профессиональных навыках по семи направлениям.
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