Haval P04 - Китайский автопром готов удивлять: Что из себя представляет новый Haval P04?

По предварительным данным, утекшим в сеть, новинка представляет собой рамный внедорожник длиной более 5 метров! В нем с комфортом могут располагаться 7 человек и стоить это чудо должно всего около тридцати тысяч американских долларов.
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