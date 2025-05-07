День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио

Сегодняшний день вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему.
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