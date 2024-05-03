В Чехии назвали число мужчин из Украины со статусом временной защиты

Прага сетует на ограниченные возможности по выдаче уклонистов. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна не приветствует на своей территории украинских граждан, которые пытаются «уклониться от установленной законом призывной обязанности».
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