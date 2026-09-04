Зачем 1000 человек закопали свои трусы в землю?

Один из ключевых показателей состояния земли — скорость разложения органики. Тысяча добровольцев из двадцати пяти стран на два месяца закопали в землю собственные хлопковые трусы.
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Ну, если трусы не стиранные месяц, то эффект конечно будет. Кроты с участка точно свалят