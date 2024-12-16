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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Теперь и Трюдо?

Теперь и Трюдо?

Ходят упорные слухи, что Джастин Трюдо может подать в отставку с поста премьер-министра Канады и уже сегодня (ночью-утром по Москве) обратится с этим к парламенту.

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