Ходят упорные слухи, что Джастин Трюдо может подать в отставку с поста премьер-министра Канады и уже сегодня (ночью-утром по Москве) обратится с этим к парламенту.
Теперь и Трюдо?
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Ходят упорные слухи, что Джастин Трюдо может подать в отставку с поста премьер-министра Канады и уже сегодня (ночью-утром по Москве) обратится с этим к парламенту.
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