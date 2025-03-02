«Стервочки первые выходят замуж»: разведенная Алсу решила устроить личную жизнь знакомому

Разведенная певица Алсу решила помочь знакомому мужчине устроить личную жизнь. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ исполнительница хита «Зимний сон» призналась, что у нее на примете есть несколько потенциальных невест для Алексея Воробьева.
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