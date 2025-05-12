Эрдоган обсудил с Зеленским пути к миру и пригласил делегации в Турцию

АНКАРА, 12 мая, ФедералПресс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять у себя в стране делегации России и Украины, если будет принято решение о проведении переговоров по урегулированию конфликта.
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