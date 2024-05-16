Совкомбанк думает над оплатой акциями допэмиссии полной стоимости «Хоук банка»

Совкомбанк рассматривает возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости «Хоум банка», а не только в рамках первой части сделки (по покупке 51% в «Хоук банке», следует из сообщения банка.
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