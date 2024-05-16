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Совкомбанк думает над оплатой акциями допэмиссии полной стоимости «Хоук банка»

Совкомбанк думает над оплатой акциями допэмиссии полной стоимости «Хоук банка»

Совкомбанк рассматривает возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости «Хоум банка», а не только в рамках первой части сделки (по покупке 51% в «Хоук банке», следует из сообщения банка.

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