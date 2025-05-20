Более 7,5 тысячи предприятий Петербурга обеспечили рост товарооборота на 9 процентов за год

Северная столица сотрудничает в сфере торговли почти с 200 странами мира Презентация обновленной стратегии развития внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга до 2030 года стала темой обсуждения на заседании в Невской ратуше Экспортного совета при губернаторе Северной столицы с участием заместителя Министра промышленности и торговли России Романа Чекушова.