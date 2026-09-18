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Татар-информ

120 подписчиков

Почти четверть избирателей Татарстана уже проголосовали на выборах

Почти четверть избирателей Татарстана уже проголосовали на выборах

Явка избирателей Татарстана на выборы депутатов Государственной Думы России на 15:00 по московскому времени составила 23,5% от общего числа.

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