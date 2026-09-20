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Царьград

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Главком: приложение Минобороны Украины "Резерв+" дало сбой

Главком: приложение Минобороны Украины "Резерв+" дало сбой

Технический сбой случился в мобильном приложении "Резерв+" Министерства обороны Украины, отвечающем за обновление учетных данных.

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