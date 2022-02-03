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«Атлетик» обыграл «Реал» и «Барселону» в Кубке Испании

«Атлетик» победил «Реал» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании. Автором решающего гола стал полузащитник Алекс Беренгер, забивший мяч на 89-й минуте.

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