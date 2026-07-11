Пропаганда, праздник Купалы и Евровидение: куда сходить в Тюмени в выходные. Афиша

В предстоящие выходные 11 и 12 июля Тюмень ждет насыщенная культурная программа — выступление поп-группы «Пропаганда», симфонические хиты «Евровидения», цирковое шоу «Колизеум», комедии в драмтеатре и традиционный экофестиваль «Праздник Купалы» в Онохино.
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