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Пропаганда, праздник Купалы и Евровидение: куда сходить в Тюмени в выходные. Афиша

В предстоящие выходные 11 и 12 июля Тюмень ждет насыщенная культурная программа — выступление поп-группы «Пропаганда», симфонические хиты «Евровидения», цирковое шоу «Колизеум», комедии в драмтеатре и традиционный экофестиваль «Праздник Купалы» в Онохино.

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