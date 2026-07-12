В Краснодарском крае затопило больше 8000 га сельскохозяйственных земель. Пострадали посевы пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои

В Краснодарском крае затопило больше 8000 га сельскохозяйственных земель. Пострадали посевы пшеницы, подсолнечника, кукурузы, соиВ Краснодарском крае во время летнего паводка затопило больше 8000 гектаров сельскохозяйственных земель в двух районах.
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